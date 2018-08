Jazz a colazione all’Archivolto con Laura Fedele

Genova. Dopo il successo dei tre appuntamenti proposti nella prima parte della stagione, al Teatro dell’Archivolto ritorna Jazz’n’breakfast con due nuovi appuntamenti: domenica 20 marzo alle ore 10.30 Laura Fedele e il suo Genova Trio, domenica 10 aprile ore 10.30 Marco Vezzoso e il suo Original Live Project. Curata da Rodolfo Cervetto la rassegna presenta una formula originale, abbinando concerti jazz alla colazione. Il bar del Teatro dell’Archivolto sarà aperto dalle ore 9.30 e alle ore 10.30 nella Sala Mercato avranno inizio le performance musicali. Sei euro il costo dell’ingresso in teatro, comprensivo naturalmente di ricca colazione.

Nata a Genova da una famiglia di origine napoletana, Laura Fedele a cinque anni è un enfant prodige che suona il pianoforte senza che nessuno gliel’abbia mai insegnato. A vent’anni si trasferisce a Milano, dove inizia la sua frequentazione con il jazz. Cantante, pianista fisarmonicista, compositrice, Laura Fedele esplora numerose e differenti forme musicali: jazz tradizionale, main-stream, vocalese, blues, rhythm&blues, musica etnica e napoletana, canzone d’autore. Partecipa a moltissimi festival italiani e internazionali, tra cui il prestigioso Jazz and Heritage Festival a New Orleans e la rassegna Just like a woman, a fianco di nomi come Patty Smith, Dee Dee Bridgewater e Rickie Lee Jones. Numerose anche le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show e altri programmi televisivi, mentre in teatro è stata protagonista con l’attore Giangilberto Monti dello spettacolo Il ballista e la pianista, basato su canzoni di Dario Fo. Da segnalare tra le sue incisioni l’album Pornoshow, uscito nel 2003, dove Laura reinterpreta brani firmati da Tom Waits, da lei stessa riadattati in lingua italiana – sotto la diretta supervisione dell’autore.

La collaborazione con il contrabbassista Dino Cerruti e il batterista Rodolfo Cervetto è iniziata recentemente. In Trio sul palco del Teatro dell’Archivolto questa domenica mattina presentano un repertorio formato da standard della canzone americana e alcuni brani di cantautori genovesi.

Saranno invece sonorità be-pop, latin, funky quelle che saranno proposte dal Marco Vezzoso Original Jazz Project nel successivo appuntamento di Jazz’n’Breakfast, in programma domenica 10 aprile alla Sala Mercato sempre alle ore 10.30.