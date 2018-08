Jack Savoretti, concerto gratuito a Portofino

Portofino. Giovedì 1 settembre, alle ore 21.30, il cantante di origini liguri Jack Savoretti sarà il protagonista di un evento speciale in piazzetta con ingresso gratuito in piedi.

Durante il concerto, aperto dalla giovane cantautrice Violetta Zironi, il cantautore italo-inglese farà rivivere al pubblico le atmosfere e i suoni del suo disco “Written in Scars” (Bmg) e presenterà in anteprima alcuni brani del nuovo disco in uscita questo autunno.

Per l’occasione ecco i servizi speciali di trasporto:

Autobus Atp

(tariffa biglietto A/R 5€ – 6€ comprandolo a bordo)

Andata: da Santa Margherita Ligure FS 19:00\ 19:20\ 19:40\ 20:00\ 21:20\ 22:20

Ritorno: da Portofino 22:50\ 23:50\ 0:50\ 1:50

Integrazione bus continuativi andata e ritorno nelle due fasce orarie:

dalle 19:00 alle 22:00

dalle 23:00 alle 1:00

Traghetti

Andata:

da Rapallo ore 19:30\ 20:30 (tariffa biglietto A\R 12€)

da S. Margherita ore 19:45\ 20:45 (tariffa biglietto A\R 10€)

Ritorno:

da Portofino ore 23:30\ 24:00