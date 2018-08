J-Ax e Fedez, tappa genovese per i “Comunisti col Rolex”

Genova. Il 19 aprile J-Ax e Fedez sbarcano nel capoluogo ligure con il loro tour Comunisti col Rolex, dal nome del loro disco in uscita il in uscita il 20 gennaio. Il nuovo lavoro è un viaggio che i due cantanti hanno deciso di affrontare insieme, ma non da soli. Tra gli altri hanno collaborato all’album Stash, leader e cantante dei The Kolors e la cantautrice Levante, con cui la coppia di artisti, ha scelto di collaborare per il singolo “Assenzio”. Tante le partecipazioni di altri amici e colleghi, da Alessandra Amoroso ad Arisa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre.

Che i due rapper siano gli esponenti di spicco della musica italiana oggi lo si vede dal successo delle prevendite. A Roma la data di marzo è già sold out, tanto che l’organizzazione è stata costretta a replicare il giorno dopo, a Milano addirittura sono tre gli appuntamenti. A Genova sarà il 105 stadium a ospitare la data alle 21.

Biglietti da 35 a 55 euro, il vip package costa 100 euro (esclusi i costi di prevendita).