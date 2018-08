Italiano con il metodo analogico di Camillo Bortolato

Genova. Un meeting “per volare verso il nuovo anno scolastico” (2° edizione)

DATA: domenica 2 settembre 2018

ORARIO: 10.00 – 17.30 (la registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 9.30)

SEDE: Golf Club Sant’Anna, Via Bellavista 1, Cogoleto (GE) www.santannagolf.com

PROGRAMMA

– Leggi come scrivi…in poche mosse! Italiano in prima e seconda con il Metodo Analogico

Giovanna Garzini – insegnante, formatrice Erickson

– Insegnare il corsivo: dalla motricità al pregrafismo

Marisa Bono – pedagogista, psicologa, insegnante, formatrice Erickson

– Nuovi strumenti per la classe terza

Zara Mehrnoosh – pedagogista, formatrice Erickson

Sabrina Fusi – tutor dell’apprendimento, formatrice Erickson

– Testimonianze di insegnanti

La parola ai partecipanti per la condivisione di buone pratiche, domande e confronto.

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE: 45 euro

Il contributo comprende: partecipazione al meeting, pranzo (primo, acqua, dolce), cartellina Erickson, attestato di partecipazione.

LINK FORMAT ISCRIZIONE: per iscriversi occorre compilare il seguente format di iscrizione indicando la data in cui è stato effettuato il pagamento

https://goo.gl/forms/sgWNHy1lLCF2WVxA3

CHIUSURA ISCRIZIONI: i posti sono limitati. Le iscrizioni si chiuderanno sabato 12 agosto o comunque al raggiungimento della capienza della sala.

EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON sarà presente con uno stand espositivo di libri e materiali del Metodo Analogico, visionabili e acquistabili con uno sconto del 15%

INFORMAZIONI: osdgenova@gmail.com

La formazione è organizzata direttamente dalla nostra associazione, pertanto il contributo di partecipazione non è scaricabile dalla Carta del Docente.

(Saranno invece scaricabili eventuali acquisti presso la postazione Erickson.)