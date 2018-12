Attore e regista teatrale, Petruzzelli racconta una Liguria fatta di terrazzamenti, vigneti, volti, vini, fatica e tante storie. Molto è stato detto e scritto sul vino, sui suoi profumi, sui suoi sentori: “Io sono il mio lavoro” non parla di questo. Non c’è spazio per profumi di mela verde o pesca o ginestra o banana. L’unico profumo presente è quello della dignità e della bellezza. 32 incontri e il testo teatrale “Io sono il mio lavoro”.