“Intervista un Mazziniano: si impara dalla vita degli altri”, studenti di ieri e oggi a confronto

Genova. Giovedì 4 febbraio alle ore 21 su Facebook l’Associazione Mazzini Alumni e gli studenti del Liceo Classico e Linguistico “Giuseppe Mazzini” daranno inizio al ciclo “Intervista un Mazziniano: si impara dalla vita degli altri”, nato dalla collaborazione con Cipriana Dall’Orto, già direttrice di Donna Moderna e diversi altri periodici ed oggi docente della IULM.

Gli studenti di oggi intervistano gli studenti di ieri che hanno sviluppato i loro percorsi professionali e di vita in vari settori: i ragazzi porranno domande sulle scelte esistenziali, l’esperienza lavorativa, gli interessi di oggi e ieri, le strade che hanno intrapreso nella loro crescita umana e lavorativa.

Si comincia con il mazziniano Stefano Rossetto, esperto di politiche attive del lavoro, orientamento, servizi per l’impiego e formazione. I ragazzi scopriranno con lui il mondo complesso e ricco di iniziative delle politiche attive per il lavoro, che costituiscono uno dei fattori su cui l’Italia e l’Unione Europea investono per la crescita nei prossimi anni.

Il progetto di lezioni di giornalismo è realizzato nell’ambito dei PTCO Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), rivolti agli alunni del terzo anno della sezione A e ad altri studenti del liceo, e si propone lo scopo di far apprendere i principi basilari del linguaggio della comunicazione giornalistica, con particolare riferimento alla tecnica dell’intervista.

Le lezioni saranno proposte in forma di videoconferenza con l’apporto di strumenti multimediali e prepareranno i ragazzi per la realizzazione pratica di un’intervista effettiva. Il progetto si dedica in particolare alla tecnica dell’intervista (come saper chiedere e ascoltare) e si snoda in alcuni incontri degli studenti di oggi che intervistano sei studenti di ieri, ormai affermati professionisti in vari settori.

Porre le domande giuste aiuterà a cogliere il meglio delle scelte esistenziali e dell’esperienza lavorativa degli ex alunni, che si troveranno così ad essere “maestri di vita” della nuova generazione. Si tratterà di un “passaggio di testimone” con cui le nuove generazioni si arricchiranno delle esperienze di chi li ha preceduti.