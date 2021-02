“Intervista un Mazziniano”: gli studenti incontrano la manager di successo Roberta Colombari

Genova. La collaborazione tra gli ex alunni del Liceo Classico Linguistico Statale “Giuseppe Mazzini” e Cipriana Dall’Orto, già direttrice di Donna Moderna e diversi altri periodici ed oggi docente della IULM, prosegue con il secondo incontro della rassegna “Intervista un Mazziniano: si impara dalla vita degli altri”.

Gli studenti di oggi intervistano quelli di ieri che hanno sviluppato i loro percorsi professionali e di vita in vari settori: sono a tema le scelte esistenziali, l’esperienza lavorativa, gli interessi di oggi e di ieri, i percorsi, i temi emergenti dell’attualità, le strade che hanno intrapreso nella loro crescita umana e lavorativa.

Dopo Stefano Rossetto e le politiche attive del lavoro giovedì 25 febbraio dalle ore 21 su Facebook entreremo nel mondo dell’innovazione e dell’industria 4.0 con Roberta Colombari, oggi alta dirigente in Leonardo a Genova e Roma, che illustrerà il suo ruolo e il suo lavoro: aspetti definiti nel mondo aziendale delle grandi imprese in termini tecnici e in lingua inglese che risultano forse un po’ oscuri per chi non ha dimestichezza con il mondo dei manager ma che gli studenti del Mazzini vogliono esplorare e comprendere.

Colombari ha maturato molti anni di esperienza nel settore della sicurezza e della difesa e più recentemente ha assunto vari ruoli manageriali in Leonardo – Finmeccanica. Il 27 aprile 2018 ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro con il titolo di Maestro del Lavoro per decreto del presidente della Repubblica Mattarella.

I ragazzi incontreranno una donna protagonista del mondo dell’impresa e dell’innovazione tecnologia, un settore spesso considerato non a torto assai difficile per l’affermazione e lo sviluppo professionale femminile. Un altro tema affrontato sarà la responsabilità sociale delle aziende, soprattutto nel momento in cui la loro attività si colloca nel delicato mondo dell’innovazione legato alla difesa e alla sicurezza.