Insetti e ragni, incredibili invertebrati con Marco Bertolini e Marco Maggesi di AFNI Liguria

Libellule, cavallette, formiche, coccinelle, api, mosche e farfalle. Gli insetti comprendono oltre un milione di specie diverse e in questo libro sono rappresentati insieme ai ragni in immagini scattate principalmente in Italia. Uno degli errori più ricorrenti è quello di annoverare tra gli insetti i ragni, da cui invece differiscono per apparato mandibolare, zampe e partizione del corpo e altre peculiarità, tra le quali la più nota è la ragnatela… in cui spesso finiscono gli insetti. Così dall’unione di due specie diverse, ma accomunate da un unico “filo conduttore”, nasce questo libro.

In occasione dell’uscita del suo libro di fotografie “Insetti e ragni, incredibili invertebrati” Andrea Izzotti, incontra gli esperti di AFNI, Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, sezione Ligure Marco Bertolini e Marco Maggesi. Insieme a loro vedremo alcune immagini del libro, mentre Marco Bertolini e Marco Maggesi faranno vedere alcuni loro scatti e ci illustreranno alcune caratteristiche anche comportamentali.