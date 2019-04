Incontro tecnico formativo sul degrado dei solai

Giovedì 9 maggio a Genova si terrà un incontro tecnico di formazione sul degrado dei solai, sullo sfondellamento e sulle indicazioni da seguire per proteggere da distacchi improvvisi. Di fronte alla crescente diffusione di episodi di sfondellamento, infatti, la protezione del solaio è diventata una priorità per la manutenzione del costruito.

Attraverso approfondimenti teorici e casi studio reali saranno illustrati i rischi legati alla mancata manutenzione dei solai allo sfondellamento. Cause, segnali d’allarme, ma anche differenti soluzioni a disposizione dei tecnici per prevenire situazioni di pericolo e mettere in sicurezza.

Il seminario organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova e dal Collegio Provinciale dei Geometri di Genova, con il contributo incondizionato di Sicurtecto Srl, si rivolge ai professionisti, ai tecnici delle amministrazioni provinciali, ai tecnici delle amministrazioni comunali. La partecipazione all’evento è gratuita e valida per il riconoscimento dei CFP per gli iscritti ad un Ordine Provinciale degli Architetti e PPC ad un Collegio Provinciale dei Geometri.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro martedì 7 maggio.