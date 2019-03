Domenica 17 marzo alle 16 presso l’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante si terrà l’incontro pubblico “Gli invisibili – Storie elementari di fatica e di omertà”, promosso dal gruppo “Confini & Racconti”, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’accoglienza dei migranti attraverso i temi dell’uso responsabile della terra e dell’impatto delle nuove norme del cosiddetto Decreto Sicurezza nei confronti degli stranieri e della nostra intera società.

L’incontro approfondirà il tema dell’ingerenza della malavita organizzata nello sfruttamento della manodopera fornita dall’immigrazione clandestina. Il fenomeno del caporalato infatti, secondo i dati dell’Osservatorio Placido Rizzotto, coinvolge oggi in Italia 15mila persone e 30mila aziende, è organizzato in forma gerarchica ed è pesantemente infiltrato da organizzazioni di tipo mafioso. L’incontro cercherà anche di dare una luce di speranza attraverso la testimonianza di un progetto di collaborazione.

Parteciperanno Yvan Sagnet, referente associazione No Cap, Stefano Busi, referente regionale di Libera, Davide Mattiello, presidente della Fondazione Benvenuti in Italia e membro della Commissione Parlamentare Antimafia della scorsa legislatura, e Francesca Giorgetti, referente Imama Project. Modererà la giornalista Paola Pastorelli.

L’evento è patrocinato da Comune di Sestri Levante, NADIA Onlus, Associazione In Cammino per la Famiglia, Civitas Humana per la Fraternità, ANPI sezione di Sestri Levante, Zucchero Amaro, Associazione Aperta Parentesi, 100 Passi verso Sestri Levante. Come di consueto, al termine dei lavori è prevista una piccola merenda.