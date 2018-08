Incontro pubblico il 15 dicembre, progetti per Sampierdarena e San Teodoro

Incontro Pubblico:

Quando: 15 Dicembre 2017, dalle ore 10:30 alle 12:30

Dove: Chiostro della villa Centurione del Monastero sede dell’IC Sampierdarena in Piazza del Monastero 6, 16149, Genova

Presentazione dei progetti per i quartieri di Sampierdarena e San Teodoro, nati da una collaborazione tra le Associazioni “Pianissimo” e “Cercamemoria della Biblioteca F. Gallino”, La Biblioteca Civica Gallino, il Servizio Civile e l’Università degli Studi di Genova

1. Progetto Alternanza Scuola Lavoro 2017/18:

Costituisce la continuazione del passato progetto 2016/2017 e coinvolge gli studenti del 3° e 4° anno delle Superiori tra Gennaio e Maggio 2018 per una durata di 30/40 ore.

Prevede 2/4 lezioni frontali e 3 passeggiate per far conoscere le Ville Storiche ai ragazzi, e 2 eventi tra Febbraio e Maggio:

⁃ Presentazione dei tesori della Biblioteca Gallino, 12-16 Febbraio 2018

⁃ Apertura Straordinaria delle Ville di Sampierdarena, 26 Maggio 2018: “Oltre i Rolli le Ville”

Villa Centurione del Monastero, Villa Spinola di San Pietro, Villa Imperiale Scassi

Le scuole a cui è rivolto il progetto sono: Liceo Statale P. Gobetti, Istituto d’Istruzione Superiore Gastaldi – Abba, Istituto Superiore Statale Einaudi – Casaregis – Galilei, Liceo Scientifico Enrico Fermi, Liceo Classico e Linguistico Statale Giuseppe Mazzini

2. Processo di valorizzazione e comunicazione del Patrimonio storico-artistico di Sampierdarena – San Teodoro

Prevede la conferma e l’allargamento a nuovi soggetti del Gruppo di Lavoro per lo sviluppo del patrimonio storico artistico del territorio municipale, per il perseguimento dei seguenti macro-obiettivi:

– definizione delle modalità di accesso e di visita alle Ville Storiche, compatibilmente con le attuali funzioni e lo sviluppo di competenze di accompagnamento e mediazione, con il coinvolgimento degli studenti degli istituti scolastici e la collaborazione delle università;

– l’identificazione di una modalità operativa che permetta di programmare momenti di apertura ordinaria e straordinaria delle Ville Storiche, coordinate anche con il calendario degli eventi del Comune di Genova (esempio Rolli Days);

– creazione di un sistema comunicativo del patrimonio storico-artistico, con particolare riferimento al Sistema di Ville storiche in collaborazione con l’Università degli studi di Genova

– ricerca di sinergie utili alla promozione del territorio anche in altre Regioni, usufruendo della pro loco e/o di apposite campagne di comunicazione dirette al pubblico generico, agli istituti scolastici e attraverso gli operatori turistici attivi a Genova (Compagnie di Navigazione turistiche, ecc)

– promuovere proattivamente la conoscenza del territorio rivolgendosi ai suoi abitanti, agli studenti che lo frequentano e generare nuove opportunità di impresa legate alla sua fruizione turistica in base a principi di sostenibilità.