Incontro “Il Dalai Lama – Storie e vita di un’icona del nostro secolo”

Icona spirituale ed eccezionale fonte di ispirazione per milioni di fedeli in tutto il mondo, il Dalai Lama è una figura fortemente poliedrica che, oltre ad essere riconosciuta internazionalmente come leader spirituale e punto di riferimento del Buddhismo tibetano, si è dedicata allo svolgimento di attività quali la divulgazione della cultura e della causa tibetana, a ricerche scientifiche sullo studio della mente, condotte in collaborazione con neuroscienziati e psicologi di prestigiose università, alla diffusione dell’etica secolare e di un innovativo approccio di insegnamento in ambito universitario.

Per parlare di una figura così importante sabato 18 maggio alle ore 16 il Centro Tara Bianca (via Fegino 3) ospiterà un seminario a cura di Piero Verni, scrittore, giornalista e autore di numerosi testi sull’India e sul Buddhismo, biografo ufficiale italiano del Dalai Lama e cofondatore dell’associazione Italia – Tibet, di cui è stato presidente per quattordici anni.

In questo incontro si parlerà del ruolo del Dalai Lama nella comunità spirituale buddhista tibetana e della sua biografia ed effettueremo un approfondimento sulle principali attività in cui è coinvolto. Verranno proiettati alcuni filmati storici sulle tematiche affrontate. Un’occasione non solo per i buddhisti ma per tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio la travagliata storia del Tibet, le questioni geopolitiche legate alla Cina intorno alla figura del Dalai Lama, la cultura di un Paese meraviglioso e la figura eccezionale del Dalai Lama.

Alle 19:30 apericena. A seguire verrà effettuata la proiezione di un film di grande interesse sulla spiritualità buddhista tibetana. Ingresso ad offerta libera a partire da 10 €, è gradita la prenotazione al numero 3279569380.