“Incontri”, la sperimentazione di Stalker Teatro arriva al Teatro dell’Ortica

Un produzione Stalker Teatro

progetto e regia Gabriele Boccaccini

musiche originali Roberto Marsella e Corra Corradino Corrado

performer Adriana Rinaldi, Dario Prazzoli, Gigi Piana, Stefano Bosco

Uno spettacolo umanamente e socialmente prezioso, ma anche esteticamente incantevole.

I performers, con l’ausilio di pochi oggetti, interagiscono tra loro e con il pubblico con gesti e giochi dando vita a diversi quadri dallo svolgimento conciso ma sempre lirico, fantasioso, imprevedibile. Strisce di vignette senza parole, haiku zen da palcoscenico, piccoli cartoni animati fatti di uomini e donne in carne ed ossa in cui borsine di plastica blu diventano splendidi ornamenti di un popolo danzante; piccoli gesti quotidiani si caricano di una suspense da thriller, tanto che il “crac” di un uovo rotto fa sobbalzare lo spettatore; giornali raccattati a caso e letti collettivamente creano una dinamica di crescente tensione che si risolve col gesto festoso e liberatorio di gettare via tutto; teli colorati si fanno tappeti da preghiera e poi coperte protettive.

La Compagnia Stalker Teatro attiva professionalmente da quarant’anni nel campo dell’educazione e della sperimentazione teatrale, sviluppa la propria ricerca nel rapporto fra teatro e arti visive, producendo spettacoli, performance ed eventi di teatro partecipato con un forte vocazione sociale e che spesso prevedono il coinvolgimento diretto degli spettatori.

INTERO € 10,00

RIDOTTO € 8,00 (bambini, over 65, Amici dell’Ortica CARD, soci COOP, Green Card)

INGRESSO € 6,00 (per tutti i corsisti di Ortica Lab e OPT)

ABBONAMENTO 5 spettacoli €35.00