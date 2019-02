Inaugurazione nuova stagione Parco Avventura Genova di Righi

Genova. Sabato 2 marzo inaugurazione della nuova stagione del Parco Avventura di Genova Righi. Tante le novità 2019 al Parco Avventura di Righi, dove bambini e adulti possono cimentarsi in percorsi sospesi, esplorare piattaforme ed ostacoli sulle cime degli alberi, vivere la natura da un punto di vista nuovo ed emozionante.

“La prima novità di quest’anno è la nuova casetta per l’accoglienza, più grande e funzionale, uno spazio perfetto dove acquistare i biglietti, chiedere informazioni, prenotare feste di compleanno ed eventi – spiega il titolare del parco Avventura Romolo Benvenuto – poi abbiamo completamente rinnovato le attrezzature che ora sono più performanti, colorate e super sicure. Nonostante l’incendio che ci ha colpito lo scorso luglio il Parco oggi è ancora più bello e grande di prima, suggerisco di provare il percorso Rosso, un percorso altissimo tra gli alberi che garantisce panorami davvero mozzafiato. Troverete otto postazioni aeree per magiche avventure: dal “nido dell’aquila” ad esempio, ad oltre 12 metri da terra, si può ammirare tutto il nostro golfo con il suo splendido mare. Abbiamo lavorato tutto l’inverno per ingrandire il Parco, pulire altre aree del bosco, scoprire nuovi punti di vista panoramici e altezze su cui cimentarsi, sempre in piena sicurezza”.

Il Parco Avventura ha oggi un totale di nove percorsi con oltre sessanta piattaforme sugli alberi, tanti istruttori esperti e preparati a disposizione per divertirvi in piena sicurezza. Un’esperienza bella e sana nella natura adatta davvero ad ogni età.

I percorsi per ragazzi ed adulti hanno diversi gradi di difficoltà ed un percorso, con annessa casetta degli scoiattoli e carrucola “a portata di mamma e papà”, è dedicato ai più piccini tra i tre ed i sei anni, il Cip e Ciop.

Per garantire divertimento e relax a tutti ci sono tavoli, panche, gazebo e barbecue a disposizione di genitori e nonni che desiderano organizzare Pic Nic o Feste di compleanno al Parco avventura, mentre i bambini si divertono sui percorsi.

L’appuntamento è quindi per sabato 2 marzo dalle ore 10 alle ore 18. Sino alla fine delle scuole il Parco Avventura aprirà tutti i sabati, le domeniche ed i festivi dalle 10 alle 18, mentre dall’inizio delle vacanze scolastiche fino metà settembre sarà aperto tutti i giorni

Per informazioni e prenotazioni tel. 331 7607496

Sito WEB: www.parcoavventuragenova.it

FB: http://www.facebook.com/parcoavventuragenova