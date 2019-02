Inaugurazione mostra progetti Winter Workshop del Dipartimento Architettura e Design

Il Laboratorio di Progettazione Integrata COASTAL DESIGN LAB (Prof. Arch. Carmen Andriani) e il Laboratorio di Urbanistica e Paesaggio GICLAB (Prof. Arch. Manuel Gausa) hanno organizzato Winter Workshop, un corso intensivo svolto al dAD – Dipartimento Architettura e Design dal 28 gennaio al 5 febbraio 2019.

Entrambi i Laboratori hanno sviluppato progetti e proposte per la rigenerazione del sistema della Val Polcevera. Le criticità determinate dal tragico crollo del viadotto lo scorso agosto, infatti, hanno messo in luce la necessità di una riprogettazione complessiva dell’ecosistema della valle che, innervata a partire dall’asta del torrente, si conferma come un’infrastruttura ambientale di grande potenziale strategico.

Il COASTAL DESIGN LAB si è occupato di una ricucitura complessiva del tracciato vallivo a partire dall’individuazione di emergenze architettoniche e industriali, forte del lavoro svolto negli anni precedenti in aree di confine tra il porto e la città di Genova, in particolare la riqualificazione del Ex Silo granaio Hennebique, della Centrale Elettrica di Genova e infine del Museo Tecnico Navale della Spezia.

Il GIC-Lab-UNIGE ha come obiettivo teorico, e come ambito specifico d’ interesse progettuale, la comprensione e l’interpretazione dello spazio urbano, architettonico e paesaggistico contemporaneo, inteso come scenario complesso e relazionale. Il laboratorio ha affrontato lo studio territoriale di reti socio/infra/intra-strutturali al fine non solo di integrare differenti sistemi quanto, e soprattutto, di creare fra questi sinergia e risonanza, focalizzandosi non solo sulla mobilità urbana infrastrutturale ma anche sull’interconnessione fra realtà geografiche e sociali oggi interrotte.

Martedì 5 febbraio, a partire dalle ore 10:30, verrà inaugurata la mostra dei progetti frutto dei Laboratori. Sono invitati, oltre ai docenti del dAD: Simonetta Cenci (Assessore Urbanistica, Comune di Genova), Anna Corsi (UrbanLab), Federico Romeo (Presidente Municipio V ValPolcevera), Michele Piana (Coordinatore GdL Ateneo), Guya Bertelli (Politecnico di Milano), Michele Roda (Giornale dell’Architettura), Efisio Pitzalis (Università della Campania Luigi Vanvitelli), Jorge Ferrada (Ponticifia Universidad Católica de Valparaíso), Paolo Raffetto (Ordine Architetti Genova), Benedetto Besio (Fondazione Ordine Architetti Genova), Matthew Rice (FIU), Emanuele Piccardo (Direttore archphoto.it), Simone Gobbo.

Si tratterà di un’importante occasione per l’Ateneo tutto di portare un contributo concreto al dibattito sul futuro della Val Polcevera e della città.