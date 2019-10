Inaugurazione di “Falegname di parole – la mostra” con Luigi Viva l’omaggio a Fabrizio De Andrè

Alla presenza dell’autore Luigi Viva verrà inaugurata Venerdì 4 Ottobre alle ore 17.00 presso viadelcampo29rosso la mostra “Falegname di Parole” , l’esposizione tratta dal suo ultimo libro, che è stata ospitata nelle migliori librerie Feltrinelli in giro per l’Italia.

20 pannelli che riproducono alcune memorabilia, rarità, foto inedite, partiture, documenti estratti dal libro potranno essere ammirati in Saletta Mostre Temporanee dell’emporio museo – casa dei cantautori genovesi, nel cuore della Città Vecchia di Faber.

Un lungo e prezioso lavoro quello su Fabrizio De André del giornalista e scrittore Luigi Viva, che fu anche biografo ed amico di Faber, con cui lavorò a lungo per la stesura del primo libro “Non per un Dio ma nemmeno per gioco”, giunto oggi alla ventiduesima edizione.

A quasi vent’anni dalla scomparsa di De André il cerchio si chiude e ci restituisce un’immagine completa del più amato cantautore italiano.

Madrina della manifestazione Patrizia Traverso, fotografa e Ambasciatrice di Genova nel Mondo.

A cura di viadelcampo29rosso, Solidarietà e Lavoro

https://www.facebook.com/viadelcampo29rosso/

ORARI : da giovedì a domenica 10.30/12.30 – 15.00/19.00 – INGRESSO LIBERO