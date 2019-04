Inaugurazione dell\'esposizione d’arte di Angelo Elio Barabino in Villa Bombrini.

Sabato 13 aprile, alle ore 17.00 sarà inaugurata a Villa Bombrini (Cornigliano) la mostra di Angelo Elio Barabino, definito dai critici d’arte un “impressionista moderno”. Queste evento è patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio Medio Ponente e Società Per Cornigliano.

Poi, alle ore 18.00 la tavola rotonda su “Stampa libera”, moderata da Maria Scarfì Cirone e alla quale parteciperanno: Dino Frambati – presidente dell’ Ordine dei Giornalisti, Pino Mango – presidente Pro Loco Cornigliano, Enrico Cirone – direttore Il Corniglianese, Riccardo Ottonelli – direttore editoriale, Angelo Elio Barabino – pittore, Franco Maria Bobbio Pallavicini – biografo di Barabino, Pier Paolo Merighi – Galleria d’Arte Merighi e alcuni esponenti del Municipio VI Medio Ponente.

A seguire, alle ore 19.00 Francesco Macciò presenterà “l’oscuro di ogni sostanza”: un reading poetico-musicale.

Infine, ci sarà la tanto attesa estrazione della sottoscrizione a premi, che vede come vincita tre opere dell’artista Angelo Elio Barabino, messe in palio per l’occasione.

Non mancherà uno speciale vernissage e uno squisito buffet.

(Il vernissage è offerto dalla Cantina Morino in Via pv. Adelaide Cairoli 10/12 Genova Sampierdarena e il buffet è offerto da Deutsche Bank Financial Advisor di Via Cesarea 87r. e curato dalla Pro Loco di Cornigliano).

Dopo l’evento inaugurare i quadri resteranno a disposizione presso i locali della Pro Loco, Giardini Melis.