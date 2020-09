Inaugurazione della mostra \"The code of the Universe\"

Mercoledì 30 settembre alle 17 viene inaugurata a Genova, in Piazza De Ferrari, la mostra itinerante “The code of the Universe. A photographic journey of discovery”, aperta gratuitamente al pubblico fino al 1 novembre 2020.

Saranno presenti: Carlo Ferdeghini (direttore Cnr Spin), Paola Bordilli (Assessore al turismo, commercio e artigianato del Comune di Genova) Emilio Bellingeri (Cnr-Spin) e Marina Putti (Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova).

Ideata dal CERN (European Organization for Nuclear Research), la mostra arriva per la prima volta a Genova nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della scuola internazionale di superconduttività applicata del network Easitrain, organizzata dall’Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (Spin) del Consiglio nazionale delle ricerche (28 settembre / 9 ottobre), ed è inclusa nel programma del prossimo Festival della Scienza.

L’inaugurazione sarà seguita, alle 17.30 da una conferenza sull’importanza della ricerca scientifica ospitata presso la Sala di Conversazioni e Letture Scientifiche di Palazzo Ducale, e visibile in streaming sui siti www.comunicazione.cnr.it; www.festivalscienza.it.

Ad essa partecipano anche il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Massimo Inguscio (in collegamento da Roma), il presidente dell’Associazione Festival della Scienza Marco Pallavicini (in collegamento), il fisico Guido Tonelli (in collegamento dal CERN), e un rappresentante di ASG Superconductors, gruppo high-tech genovese operante nel settore dei materiali superconduttori avanzati.

“The code of the Universe. A photographic journey of discovery” presenta, attraverso una serie di pannelli fotografici di alto impatto visivo, attività di ricerca ed esperimenti in corso presso il laboratorio internazionale di Ginevra: un’infrastruttura di ricerca globale che indaga settori ancora inesplorati del nostro Universo attraverso lo studio delle particelle più piccole che compongono la materia. Alcuni pannelli sono dedicati alle attività di superconduttività svolte a Genova, città che ha una importante concentrazione di attività di ricerca, sviluppo e produzione industriale di questa affascinante proprietà della materia.

L’iniziativa è organizzata a Genova da Cnr-Spin in collaborazione con l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), il Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova e ASG Superconductors, e con il supporto di Cnr Unità Comunicazione e Relazioni con il pubblico e Associazione Festival della Scienza.