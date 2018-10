Inaugurazione della galleria d’arte contemporanea Studio Rossetti

Inaugura il 5 ottobre alle ore 17:30 Studio Rossetti, nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea in piazzetta Giustiniani, da sempre punto d’incontro per diverse attività legate all’arte e al design. La galleria nasce dalla passione di Elisabetta Rossetti e trae la sua forza dalla precedente esperienza della galleria Rinascimento Contemporaneo creata a Boccadasse nel 2010.

Oggi Elisabetta Rossetti, architetto e gallerista, forte di una intensa attività di architetto apre questo spazio per renderlo un polo artistico attrattivo e per far dialogare gli artisti e i loro committenti rendendo unici ed esclusivi i loro ambienti.

Lo Studio Rossetti nasce come luogo di ispirazione per proposte innovative in cui architettura di interni e progetto artistico concorrono ad esaltare la personalità dei committenti, in vista di una finale elegante fusione tra ogni opera ed il suo destino spaziale. Caratteristica di Rossetti è la chiarezza di metodo nel risolvere il problema di come arredare lo spazio finito, proponendo, anche, opere d’arte che esaltano l’ambiente in cui si trovano, rendendolo suscitatore di emozioni.

La galleria si caratterizza per scelte insolite, dalla pittura alla scultura, rivolgendosi con attenzione ad artisti emergenti. Le loro opere faranno certamente discutere e interesseranno collezionisti e committenti illuminati.

Elisabetta Rossetti

Architetto per professione e gallerista per passione, Elisabetta Rossetti si definisce oggi “mercante di emozioni”. Sempre più convinta della necessità di far rivivere il centro storico e sempre più sicura della propria intuizione, propone, in questo nuovo studio, autori scelti con il rigore di sempre, in vista di una finale elegante fusione tra l’opera artistica e l’emozione di chi la possiede.

Nata nel 1970 a Genova, tesi di laurea “Progettare il Caos a Coney Island, NY”, due figli, venticinque anni di carriera lavorativa nel campo della progettazione architettonica e dell’esperienza nella sua precedente galleria d’arte “Rinascimento Contemporaneo”, Elisabetta Rossetti si dedica a scegliere composizioni perfette con intransigenza e originalità, cifre che da sempre hanno contraddistinto la sua creatività.