Inaugurazione 10° Anno Accademico Università Popolare G.A.U.

Genova. Giovedì 21 settembre alle 16 si terrà presso il centro sociale dell’Associazione G.A.U. Giovani Amici Uniti in Piazza Suppini 5 l’inaugurazione del 10° anno accademico dell’Università Popolare G.A.U. della Val Bisagno, prima università popolare della Liguria con Certificazione di Qualità Bollino Blu.

Interverranno il presidente dell’associazione G.A.U, Gian Carla Casagrande e i responsabili e rappresentanti dei vari corsi oltre ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che collaborano alla realizzazione del progetto patrocinato dal Municipio IV Media Val Bisagno.

L’Università Popolare G.A.U offre una vasta offerta, articolando la sua attività in 8 aree principali:

– Area Cultura Generale: Filosofia, Geologia, Letteratura, Lettura con Tè, Lingua Inglese, Melodramma, Percorsi Genovesi, Psicologia, Sociologia, Teatro.

– Area Cultura per la Promozione della vecchiaia come Arco della Vita

– Area Pari Opportunità: Organizzazione di convegni, seminari, letture, mostre e gite a tema pari opportunità.

– Area Turismo Sociale: Organizzazione di viaggi (di uno o più giorni), soggiorni e percorsi culturali.

– Area Natura – Stili di vita Ecocompatibili: Organizzazione di convegni, seminari e attività su Riciclo, Rispetto dell’ambiente, Efficientamento Energetico, Riqualificazione Ambientale.

– Area Prevenzione – Salute – Stili di Vita: Incontri con Esperti su i rischi di una cattiva alimentazione, suggerimenti su come mangiare sano, gestire lo stress, prevenzione dello stress.

– Area Laboratori: Cucito, Decoriamo con i fiori, Finto Tiffany, Incisione su Ardesia, Informatica, Laboratorio Creativo di San Cosimo, Pastello, Pittura, Riciclo Creativo, Scrittura Creativa.

– Area Attività Fisiche e Motorie: A.F.A (Attività Fisica Adattata), Danza, Ginnastica, Gruppi di Cammino, Trekking.

Alla termine della presentazione dei corsi ci sarà un aperitivo con buffet. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni chiamare il numero 010802344, visitare il sito www.assgau.it oppure la pagina Facebook Associazione GAU – Giovani Amici Uniti