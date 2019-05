In viaggio intorno al mondo con l’Officina Musicale People Around

In occasione del proprio spettacolo di primavera l’Officina Musicale People Around di Genova propone una serata culturale in musica ricca di canti popolari e brani d’autore, selezionati all’interno del numerosissimo repertorio di canti in lingua originale provenienti da Paesi di tutto il mondo. L’esibizione si terrà venerdì 31 maggio 2019 alle ore 21 nell’Auditorium “Eugenio Montale” del Teatro Carlo Felice.

Officina Musicale People Around è il nuovo nome dello stesso coro che, dal 1979 e fino a “ieri”, era meglio conosciuto con il nome di Coro 5 Terre e che, ancora come “ieri”, è diretto dal maestro Massimo Corso, lo stesso che dirige attualmente anche il Coro Monte Cauriol di Genova).

“L’evento è rivolto alla città di Genova, che ospita ormai gran parte delle etnie di tutto il mondo – spiega il Direttivo del coro – È proprio qui, che, per qualche momento, con i nostri canti nella loro lingua, quelle persone potrebbero ritrovare un po’ del loro Paese”.