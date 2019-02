“In panne” e “Born to be Blue”, due spettacoli per la regia di Rinaldi

Domenica 24 febbraio, andranno in scena due spettacoli per la regia di Rinaldi al Teatro Instabile a Genova: “In panne” e “Born to be Blue”.

In panne

Il gioco della vita, che ci coinvolge, ci cattura, ci intrappola ogni giorno senza possibilità di scampo, provoca e mette alla prova i nostri sentimenti, quelli positivi come quelli negativi. Non solo gioia e amore, ma invidia, sospetto, rabbia, perfino odio, che pian piano generano desideri inconfessabili. Attenzione, però, a non passare il pericolosissimo confine tra desiderio e intenzione:a quel punto, il passo verso la realizzazione del proprio intento sarebbe breve e talmente facile da non permettere più neppure a noi stessi di cogliere la differenza tra sogno e realtà, tra immaginazione e verità, tra semplice brutta fantasia e colpevolezza, ammesso che questa differenza, effettivamente, esista… Questo, in poche parole, il succo dell’intrigante opera di Dürrenmatt

Born to be Blue

Ron è appena stato ammesso ad Harvard, ma non sa come dirlo ai suoi genitori. Questi, infatti, da sempre hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per tenerlo lontano da biblioteche, libri e giovani donne intelligenti e motivate. Al contrario lo hanno sempre incoraggiato a passare il tempo a raduni di monster truck, a leggere Playboy e a cercarsi un onesto e smplice lavoro tecnico. Perché la cosa più importante nella vita, dicono, è essere felici. Ma non sempre le cose sono quello che sembrano…