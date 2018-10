“Il Volo” – Concerto del duo Crosta-Testa

Sarà di scena presso l’Oratorio Sant’Erasmo il duo irpino formato dal flautista Alessandro Crosta e dalla pianista Nadia Testa impegnati in questo originale progetto, da poco presentato anche nella versione discografica dal titolo omonimo, che nasce dalle volontà dei due musicisti di rappresentare i numerosi viaggi e concerti che li hanno visti protagonisti, in più di sessanta nazioni diverse, durante i diciotto anni di attività insieme come duo flauto e pianoforte.

Attraverso il linguaggio universale della musica, come su un tappeto volante, il pubblico potrà immergersi nelle diverse atmosfere e lasciarsi trasportare ogni volta dai colori e dai timbri cangianti dei diversi strumenti che si alterneranno sulla scena.

Musiche di S. Alassio, K. Schoonenbeek, G. Diniku, S. MoniuzskoPrzasniczka, G.Gimenez, J. Gade, Z. de Abreu.

Organizzazione Musicamica di Genova