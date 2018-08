Il Terzo Suono di Lubiana in concerto per “Le Vie del Barocco”

La stagione musicale “Le Vie del Barocco”, organizzata dal Collegium Pro Musica, presenta il suo ultimo concerto prima della pausa estiva (si riprenderà il 6 settembre a Palazzo Ducale) nella bella chiesa romanica Santa Maria del Prato in Albaro.

Un ricco programma dedicato ai fasti del Barocco italiano sarà proposto dall’ensemble Il Terzo Suono, proveniente da Lubiana, capitale della Slovenia. Il gruppo, che utilizza copie di strumenti d’epoca, è formato da Jasna Nadles al flauto traversiere, Milan Vrsajkov al violoncello e Ivano Zanenghi al liuto e chitarra barocca.

Saranno eseguite di Antonio Vivaldi la Sonata op.13 n.3 da “Il pastor fido” per flauto e basso continuo, la Sonata in la minore RV 44 per violoncello e basso e la Sonata in do maggiore RV 48 per flauto e basso continuo; di Giuseppe Tartini la Sonata in maggiore per flauto e violoncello; di Giuseppe Lanzetti la Sonata in si bemolle maggiore per violoncello e basso; di Giovanni Zamboni la Sonata decima per liuto solo.

L’ensem­ble rappresenta la scena culturale slovena all’estero: si è esibito in occasione della presentazione della Slovenia al Consiglio d’Europa e in importanti festival europei, tra cui in Italia spiccano il Ravello Festival e l’Emilia Romagna Festival. Ha avuto occasione di esibirsi insieme a celebri solisti tra i quali Giuliano Carmignola, Sergio Azzolini, Christophe Coin e Giovanni De Angeli.