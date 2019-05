“Il Teatro Sociale tra disagio e cura”. La lectio magistralis di Claudio Bernardi

Incontro di formazione aperto e gratuito per cittadinanza e istituzioni, nell’ambito del Corso di aggiornamento per Operatori Sociali “Il teatro sociale pedagogico: Una risposta al disagio sociale”.

Claudio Bernardi, uno dei massimi esponenti del Teatro Sociale in Italia, guiderà gli allievi in una lezione magistrale sulla differenza fra azione e rappresentazione, fra Teatro Sociale e Teatro d’Arte, proponendo percorsi in cui il fine è il benessere, in cui l’arte diventa uno stimolo e uno strumento di crescita personale e collettiva.

Appuntamento sabato 4 maggio dalle ore 9,30 fino alle 18.30, con pausa pranzo.