Il segreto del bosco vecchio di Buzzati debutta al Garage

Genova. Sabato 11 aprile ore 21 e domenica 12 aprile ore 17 la Compagnia Le Fusa debutta al Teatro Garage di Genova con il suo nuovo lavoro: Il Segreto del Bosco Vecchio dal romanzo omonimo di Dino Buzzati per la regia di Giovanna Vallebona che ne ha scritto anche l’adattamento teatrale.

Il Segreto del Bosco vecchio è un romanzo scritto da Buzzati nel ’35: protagonista è il colonello Procolo, talmente avido di ricchezza che pur di impossessarsi del tutto della tenuta boschiva denominata “Bosco Vecchio” ereditata da uno zio, sarebbe disposto a tutto anche di eliminare il giovane nipote anche lui erede in parte del bosco. Procolo ha intenzione di tagliare il più possibile gli alberi per sfruttare la tenuta economicamente, ma si rende conto che è circondato da molte “creature” custodi della foresta. Saranno proprio quelle creature o geni degli alberi o elementi naturali impersonificati, a farlo desistere dalle cattive intenzioni e operare in lui un cambiamento.

La figura del colonello avido e cinico si delinea nel rapporto con il Bosco e la Natura che assiste al suo degrado morale – persino la sua Ombra decide di abbandonorlo- finchè lentamente il protagonista ritrova se stesso attraverso il contatto e l’esperienza con il Creato.

Gli interpreti dello spettacolo sono la stessa Vallebona, Francesco Nardi nel ruolo del colonello, Carlo Pepe, Federico Risso, Elisabetta Ciotto, Pietro Muzzini, Giorgia Piana.

Per i messaggi proposti di rispetto della natura e dell’ambiente, lo spettacolo può essere rivolto anche a un pubblico più giovane di ragazzi e famiglie.

Anche per il Segreto del bosco vecchio la Compagnia ha utilizzato materiale di riciclo: gli alberi sono stati realizzati con cartone e anime dei rotoli di carta igienica e scotex. Da tempo l’Associazione si occupa di riciclo e raccoglie stoffe di ombrelli, cd rotti, tappi di barattoli, bottoni persino cialde di caffè usate, tutto ciò che puo essere riutilizzato per la creazione di costumi teatrali e scenografie.

Spettacolo non in abbonamento. Info e prenotazioni 010.511447. Biglietteria 010.510731.

Biglietti a 12 euro (ridotto 10).