‘Il rumore dei miei passi’, l’anoressia raccontata con poesia e crudezza al Teatro dell’Ortica

Genova. Mirco Bonomi e Anna Solaro, in compagnia dell’autrice, presentano il libro di Nicoletta Tangheri “Il rumore dei miei passi”.

Questo libro è un “Diario lirico perché a momenti struggente e poetico; diario crudo perché così sono alcuni brani che, in prosa diretta, non nascondono la bruttura insita nella storia di malattia per migliorare l’estetica della scrittura”.

“La mia ricerca durante la creazione delle pagine”, dice l’autrice, “è stata quella di mettere la mia esperienza dolorosa al servizio della scrittura e di chi non capisce la malattia anoressica, trincerandosi spesso dietro luoghi comuni: ho provato dal letame a far nascere un fiore.”

Sabato 23 ore 19

Teatro dell’Ortica – via Allende 48

ingresso gratutio