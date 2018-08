Il rock alternativo dei Kasabian all’Arena del Mare

Giovedì 19 luglio ultima data di Live in Genova 2018 all’Arena del Mare. Con il loro stile eclettico e in costante trasformazione, unendo rock, pop ed elettronica, i Kasabian hanno vinto 8 NME Awards, 4 Q Awards e un Brit Awards, oltre a vendere milioni di dischi in tutto il mondo.

Formatisi a Leicester nel 1997, è del 2004 il primo successo con l’album omonimo che, anche grazie a singoli quali “Shoot the runner” e “Sun Rise Light Flies”, rende i Kasabian una band di fama internazionale e li porta in tournée in tutta Europa. Passando da esperimenti in acustico ad usi massicci dell’elettronica, la band presenta adesso il sesto album “For crying out loud!”, scritto e prodotto dal leader Sergio Pizzorno. L’album segna un ritorno all’anima più rock della band, diminuendo il lato elettronico dei brani e dando maggiore spazio alle influenze degli anni ’70, con influenze che vanno dal puro rock ‘n’ roll al brit pop.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le novità, il backstage il sito di riferimento è www.portoantico.it, e sono sempre attivissimi i vari social network: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Spotify, sempre con l’hashtag ufficiale #EstateSpettacolo18.

ESTATESPETTACOLO #ALZAILVOLUME

Per la prima volta nelle serate di Genova Porto Antico EstateSpettacolo una squadra composta da 11 ragazzi tra i 18 e i 25 anni saranno presenti per raccontare sui social, a modo loro, il programma di concerti e spettacoli nelle diverse location della rassegna.

Un nuovo punto di vista e un nuovo linguaggio per raccontare le emozioni di un’estate piena di divertimento.

CON ESTATESPETTACOLO A VAN GOGH ALIVE

Quest’anno, presentando il biglietto di uno degli eventi in programma all’Arena del Mare, in Piazza delle feste o all’Isola delle Chiatte, si potrà accedere alla mostra interattiva Van Gogh Alive con uno sconto di € 3,00 sul prezzo del biglietto intero.

Van Gogh Alive è la mostra multimediale più visitata al mondo, dove i capolavori senza tempo di uno degli artisti più amati sono proiettati a 360° per una vera esperienza immersiva.

Info utili su concerto Kasabian

Orario: apertura cancelli ore 19:00

Location: Arena del Mare

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2018

Festival: Live in Genova

Organizzatore: Duemilagrandieventi s.r.l.

Biglietti: Posto Unico in Piedi

Prezzo: € 35,00 + dp

Prevendita: my live Nation e TicketOne