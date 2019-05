“Il regno animale” – Mostra di Emanuele Giacopetti

Venerdì 17 maggio alle ore 18:30 presso lo studio Rebigo (salita di Carbonara 19R, a pochi passi da piazza del Carmine) a Genova si terrà la mostra delle tavole originali de “Il regno animale” di Emanuele Giacopetti, edito da Bébert edizioni.

Ambientata in un futuro distopico a noi prossimo, la graphic novel racconta la lotta per la sopravvivenza di un’umanità costretta alla migrazione perpetua. Crollata la civiltà come la conosciamo, un individuo si unisce alla colonna in cammino e guida il lettore tra le macerie, in un mondo in cui il confine tra ferinità e umanità non è più nettamente afferrabile. L’istinto naturale alla migrazione conserva il suo valore, ed è l’unica possibile strategia di sopravvivenza. L’autore mette in scena – in questa sua opera prima – una vicenda di incontro che ha esito in una tragica solitudine, per suggerirci che l’opportunità di stringere legami di solidarietà non deve essere sprecata e che l’unica resistenza possibile si fonda sulla fiducia e la condivisione.

Il futuro costruito da Giacopetti getta le sue radici con forza e immediatezza nella realtà dei flussi migratori di oggi, che si scontrano con le scelte di chiusura compiute dai governi su scala globale. La logica della “fortezza”, con l’innalzamento di muri a protezione dei privilegi di una parte di mondo, nel libro trova compimento in un panorama di guerra e devastazione che vede una vasta marea umana costretta a una marcia senza fine.

Emanuele Giacopetti (Genova, 1982). Dal 2015 collabora con Graphic News con cui ha pubblicato La bolla di Ventimiglia, Il cammello che sputò sul Terzo Reich, Ritorno al futuro e, nel 2016, Do you remember Balkan Route?. Ha partecipato al volume Gnam! (Bcomics) e ha collaborato con la Radiotelevisione svizzera (RSI) per le animazioni del programma “Segni dei tempi”. Lavora come disegnatore, illustratore e spazzino a Genova. Questo è il suo primo libro.