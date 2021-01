Il Premio Bancarella 2015 Sara Rattaro insegna “Come si scrive un racconto”

La Fondazione Aida e Sara Rattaro, vincitrice del Premio Bancarella 2015 e docente di Scrittura presso l’Università degli Studi di Genova, propongono il corso “Come si scrive un racconto” che si terrà sabato 6 e domenica 7 febbraio dalle 11 alle 13 su Meet.

“Il principale compito di uno scrittore è creare una storia talmente intensa da far dimenticare la realtà di ogni lettore – spiega Rattaro – L’empatia che si crea tra lo scrittore e i suoi lettori ha però un equilibrio delicato: se spingiamo troppo sulle emozioni rischiamo di diventare melodrammatici ma se ci tratteniamo troppo allora scriveremo una storia senz’anima”.

“L’abilità di uno scrittore è saper dosare tutti gli ingredienti in modo sapiente: per farlo ha bisogno non solo di conoscere la storia e i suoi personaggi ma anche di fidarsi di loro – aggiunge – In questo breve ma intenso corso di scrittura proverò a svelarvi qualche trucco su come strutturare una trama che incolli il lettore alle vostre pagine e come far vivere personaggi indimenticabili e descrizioni che sappiano stimolare emozioni e ricordi”.

Iscrizioni entro il 4 febbraio. Prezzo: 80 €. Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Si accettano Carta del docente e 18App.