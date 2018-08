Il pensiero e la poesia di Sanguineti in uno spettacolo

Genova. Dal pensiero del poeta Edoardo Sanguineti e dalle sue conversazioni con il giornalista Giuliano Galletta nasce Bésame mucho, uno spettacolo che alterna comicità e tragedia, poesia e prosa, linguaggio alto e basso, profondità e leggerezza.

Del resto, «La vita è in questo parapiglia», come ricordava Sanguineti. Immerso in una profondità di versi, filastrocche, canzoni e ricette culinarie, lo spettatore, quasi senza accorgersene, incontra Dante, Cavalcanti, Angiolieri e ancora Petrarca, Ariosto, Tasso, Pascoli, fino a Baudelaire, Apollinaire, Pound, Pessoa e Caproni.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.