\"Il Peggio di...\" Enzo Paci show al Porto Antico

Mercoledì 1 luglio, alle 20.30, in Piazza delle Feste al Porto Antico, la rassegna estiva “Ridere d’agosto ma anche prima” del Teatro Garage propone lo spettacolo “Il peggio di…” con protagonista il comico Enzo Paci.

Durante lo spettacolo, l’attore genovese, volto di Zelig e di Colorado, porterà in scena gli esilaranti personaggi che lo hanno accompagnato nella carriera di comico e sarà affiancato dalla moglie Romina Uguzzoni, cantante Jazz e ballerina di Tip Tap (è stata due volte campionessa mondiale) che darà allo show un tocco di brillante leggerezza con pezzi musicali quali “Cabaret”, “Somewhere Over the Rainbow” e “Smile”.

Enzo Paci ha un curriculum teatrale di tutto rispetto, è stato diretto da registi del calibro di Luca Ronconi, Valerio Binasco, Marco Sciaccaluga e ha recitato con attori come Mariangela Melato, Eros Pagni e Gabriele Lavia. Nel 2003 si avvicina al mondo del cabaret e decide di portare avanti parallelamente al teatro anche la sua passione per il comico. Così inizia l’avventura con il Comedy Club di Genova e le prime esperienze Televisive a partire da Central Station, Zelig off, fino ad approdare a Zelig e più recentemente a Colorado diventandone uno dei personaggi di punta nelle vesti del suo personaggio Mattia Passadore. Da sempre incuriosito dalle fragilità umane, Enzo Paci affronta nei suoi monologhi temi in cui mette a nudo vizi e virtù dell’uomo moderno, smascherandosi lui stesso in prima persona e raccontando ad esempio l’incapacità di gestire la propria solitudine o la difficoltà nel fare delle scelte sentimentali o lavorative, costantemente condizionato dalla terribile e castrante paura di fallire.

I biglietti dello spettacolo (interi 18 euro, ridotti 14 euro) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc, a 30 mt dalla Sala Diana, da martedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 13), agli uffici IAT del Comune al Porto Antico, oppure online su Happy Ticket (www.happyticket.it). Nel giorno di programmazione saranno in vendita anche alla biglietteria di Piazza delle Feste a partire dalle 19.30.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it