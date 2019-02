“Il Natale di Harry” con Enrico Campanati in scena al Teatro del Ponente

Sabato 30 marzo, alle ore 20.30, e lunedì 11 marzo, alle ore 10.00, al Teatro del Ponente di Genova andrà in scena “Il Natale di Harry” di Steven Berkoff con Enrico Campanati

Regia Elisabetta Carosio

Produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse

Prezzo intero 10,00 €

NATALE A CASA DI HARRY è la nuova produzione del Teatro della Tosse regia di Elisabetta Carosio che dirige Enrico Campanati in uno spettacolo tratto da un testo di Steven Berkoff. Lo spettacolo in PRIMA NAZIONALE debutterà al Teatro del Ponente e poi sarà in scena al Teatro della Tosse dal 9 al 14 aprile.

Il testo scritto nel 1985, è un sordo grido di solitudine. L’ambientazione è l’appartamento dove il protagonista vive da solo, o meglio, in compagnia di un se stesso piuttosto invadente. Ogni giorno per quattro giorni, tra il 21 e il 25 Dicembre, l’uomo parla con questo se stesso e ogni giorno fa o riceve una telefonata attraverso cui si intuiscono i rapporti che ha con il mondo esterno.

Ci sono delle regole: per essere felici bisogna avere tanti amici, poterli contare, come su facebook. La società controlla il grado di infelicità, ma a volte succede che si distragga. Capita allora che un individuo compia una deviazione inaspettata. Di solito passa un po’ di tempo sul limite e poi siamo soliti dire che impazzisce. È il caso di Harry. In un intervallarsi di follia e lucidità, Harry, interpretato da Enrico Campanati, si ritrova, insieme agli spettatori, in un mondo di voci e suoni nei quali è difficile distinguere la realtà dall’immaginazione. Steven Berkoff tratteggia “un’autoanalisi graffiante e spietata di un single piccolo borghese alle soglie delle festività natalizie”.