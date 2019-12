Il Natale della DeA

Dal 5 dicembre al 31 gennaio

MERCATINO DI NATALE DEL LIBRO USATO

Il ricavato verrà devoluto ad AMA – Associazione Abitanti della Maddalena

14 dicembre – ore 16.00

LE STORIE DEL SABATO

Racconti e filastrocche nel sacco per grandi e piccini.

Per bambini dai 3 ai 7 anni. A cura de “Le Mileggiamè”.

Per partecipare occorre la prenotazione telefonica al n. 0105579560

A seguire

RACCOLTA DELLE LETTERINE A BABBO NATALE E CERIMONIA DI SPEDIZIONE IN LAPPONIA.

CON UNA SORPRESA!

15 dicembre

– ore 10.30

IL NATALE DI COCCOLE E LIBRI

Per bambini da 0 a 3 anni.

– ore 17.15

MUSICHE E LETTURE PER UN NATALE A COLORI

Con interventi di Dario Apicella, Giovanni Parodi, Pier Mario Giovannone e Noemi Baldini

Per partecipare occorre la prenotazione telefonica al n. 0105579560