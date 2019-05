Il musical “Notre Dame e il mistero della cattedrale” in scena al Politeama

Un antico mistero si nasconde nella Cattedrale di Notre Dame: secondo gli alchimisti tra quelle mura si cela il segreto della conoscenza eterna e qualcuno è vicino alla sua scoperta… A Parigi, nel 1482 per la festa dell’Epifania, va in scena una strampalata opera del poeta Pierre Gringoire che, a sorpresa, viene interrotta dall’arrivo di un gruppo di zingari festanti e colorati, guidati da Clopin, il re degli argotiers.

Tra di loro la bellissima Esmeralda che affascina i presenti con numeri di illusione e magia. L’arcidiacono della cattedrale, Claude Frollo, è particolarmente turbato dalla giovane. Quasimodo, il deforme campanaro, si meraviglia di tanta bellezza mentre Febo, il capitano delle guardie reali, non riesce a staccarle gli occhi di dosso.

Ad assistere c’è anche la fidanzata di Febo, la perfida Fiordaliso, che da sempre odia profondamente gli Zingari e vorrebbe cacciarli da Parigi. Sarà questo il pretesto per mettere in pratica il suo piano: ella vuole risolvere il mistero della Cattedrale per poter avere ricchezza e potere.

Informazioni e prenotazioni: 3484106061 (WhatsApp)