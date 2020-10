“Il mare dentro”: Rolli e botteghe nella mostra organizzata da Satura

Genova. SATURA organizza giovedì 8 ottobre un suggestivo itinerario tra le Botteghe Storiche genovesi alla scoperta delle opere d’arte dedicate al mare ospitate al loro interno, in occasione del progetto IL MARE DENTRO. Questa rassegna, giunta alla quarta edizione, nasce come appuntamento espositivo nato per ampliare l’offerta di eventi culturali per celebrare il Salone Nautico e il legame indissolubile tra Genova e il mare.

Grazie alla collaborazione con il Circuito delle Botteghe Storiche l’arte ha invaso anche le vetrine di questi caratteristici negozi e la visita guidata organizzata da SATURA sarà un’opportunità unica di scoprire l’arte nel nostro quotidiano e di vedere Genova da una nuova prospettiva.

L’evento, inoltre, sarà una speciale “anteprima” dei Rolli Days, in quanto il tour si snoderà tra alcuni Palazzi dei Rolli.

ITINERARIO:

Partenza ore 10:30 Via Garibaldi 4 Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio – opera di Sergio Palladini

Arduinio Antiquariato – opera di Nicoletta Burdisso (Palazzo Bianco)

D. Villa / Profumo Pasticceria – opera di Pierangelo Bottaro (Palazzo Lercari Parodi)

Macelleria Nico – opera di Silvia Pastene

Bar Pasticceria Klainguti – opera di Antonino Messina

Cartoleria Barisione – opera di Marzia Buccieri

Confetteria Romanengo – opera di Pierangelo Bottaro

Pescetto Abbigliamento – opera di Gian Carlo Contegno e Gino Di Prospero (di fronte Palazzo Ottavio Imperiale)

Sarà possibile partecipare al tour gratuito solo su prenotazione, chiamando SATURA ai numeri 010 2468284 o 366 5928175.

I posti sono limitati, vi invitiamo a prenotare il vostro tour il prima possibile così da non perdervi questa interessante occasione.