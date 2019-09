Il Mare dentro - Rassegna d\'Arte Contemporanea

In concomitanza con il 59° Salone Nautico di Genova, s’inaugura sabato 21 settembre 2019 alle ore 17:00 nelle suggestive sale di Palazzo Stella, il progetto espositivo “Il Mare dentro” a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli, patrocinato da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio di Genova, Assonautica Italiana, ASCOM Confcommercio e CONFESERCENTI Genova, in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La mostra resterà aperta fino al 5 ottobre 2019 con orario dal martedì al venerdì 9:30–13:00 / 15:00–19:00, il sabato 15:00–19:00.

La rassegna, giunta alla terza edizione, nasce in linea con il legame indissolubile tra Genova e il mare per promuovere una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l’Arte.

Intercettando la sensibilità caratterizzante di ogni singolo artista, la mostra esplora, attraverso l’arte contemporanea, i valori propri del mare e del settore navale, con l’intento di riscoprirne l’importanza culturale. I sessanta artisti nazionali e internazionali in mostra presenteranno la loro personale interpretazione e lettura del tema portante, nel tentativo di abbracciarne tutti i possibili significati simbolici: elemento vitale, sottile linea di confine, strada aperta verso nuovi orizzonti, luogo dell’anima ed emblema di libertà.

La novità del 2019 è il coinvolgimento del Circuito delle Botteghe Storiche di Genova come sedi espositive: oltre a Palazzo Stella, cuore della mostra, ogni negozio, dal 19 al 24 settembre, ospiterà nelle proprie vetrine un’opera d’arte dedicata al mare, amplificando così l’offerta di eventi culturali immaginati ad hoc per celebrare il Salone.

ARTISTI ESPOSTI:

Guido Alimento, Pietro Altovino, Domenico Asmone, Luisella Bachini, Aldo Basili, Erika Bellanca, Agostino Boldrini, Leopoldo Bon, Pierangelo Bottaro, Silvia Bottino, Giusy Burdi, Rosalba Carlino, Daniele Cazzola, Carlo Cermaria, Antonella Coda, Nicoletta Conio, Cristina Corradini, Elisa Corsini, Giovanni Crescimanni, Graziella De Poli, Anita D’Orazio, Maria Feligini, Olga Firsova, Angela Furciniti, Carmine Galiè, Francesca Galleri, Silvana Garavello, Amleto Gastaldo, Massimo Gilardi, Luigi Grande, Diana Kirova, Pia Labate, Ricardo Laverde, Vincenzo Lopardo, Stefania Lubatti, MacMaris, Patrizio Marigliano, Marina Von Lukas, Cristina Maris, Francesco Martera, Laura Mascardi, Mita, Mo2Ma, Giacomo Molinelli, Isabella Morandi, Rosanna Musumeci, Riri Negri, Peter Nussbaum, Luca Olivieri, Sergio Palladini, Maria Fausta Pansera, Paola Pastura, Monica Pellegrini, Giuliana Petrolini Arcella, Giorgio Luigi Piana, Giuseppe Ponte, Antonietta Preziuso, Isabella Ramondini, Rossana Rigoldi, Susanna Rossini, Rossella Sartorelli, Antonella Stellini, Danilo Susi, Anna Trucco Lanza, Mario Verdiani.