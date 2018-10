“Il lago dei cigni” con il Balletto del Teatro Astana Opera

“Il lago dei cigni” non è semplicemente un balletto classico: è il balletto classico per antonomasia. Incompreso al debutto (Teatro Bolshoi, 1877), è diventato, col tempo, l’emblema della danza sulle punte in tutù bianco. Al punto che la donna cigno, con i suoi movimenti eleganti, flessuosi ed eterei è ormai l’icona stessa della ballerina classica.

Le origini della vicenda risalgono ad antichi racconti popolari russi e tedeschi incentrati sul mito della donna-animale, un genere molto amato nel romanticismo; e l’intreccio è ricco di risvolti psicoanalitici ancora attuali, come il conflitto tra Odette e Odile, il cigno bianco e il cigno nero, due metà della stessa figura “doppia”. Čajkovskij, uomo lacerato, non meno della principessa protagonista, nella musica del Lago mise tutto se stesso, trasfigurando in note i propri tormenti interiori, a cominciare dal famoso Leitmotiv, pieno di pathos, tragico e fatale.

Il Balletto del Teatro Astana Opera, nel proporre Il lago dei cigni al Teatro Carlo Felice, ha scelto la versione di Marius Petipa e Lev Ivanov del 1895, rivisitata da Altynai Asylmuratova: tra le tante che si sono succedute dall’800 a oggi, quella storicamente più importante, nonché la più durevole.

“Il lago dei cigni” di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Balletto del Teatro Astana Opera

Nuova versione coreografica Altynai Asylmuratova da Marius Petipa e Lev Ivanov

Scene Ezio Frigerio

Costumi Franca Squarciapino

Assistente ai costumi Arassel Dosmuratova

Progettazione Sergio Metalli

Luci Virginio Cheli

Direttore d’Orchestra Arman Urazgaliyev

Odette–Odile Aigerim Beketayeva/Madina Basbayeva

Siegfried Olzhas Tarlanov /Yerkin Rakhmatullayev

Von Rothbart Zhanibek Imankulov / Arman Urazov

Jester Bakhtiyar Adamzhan / Serik Nakyspekov

Date e Orari:

11 GEN 15:30 | 20:00

12 GEN 15:30 | 20:00

13 GEN 15:30