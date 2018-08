Il Genova Film Festival diventa maggiorenne

Genova. 18 edizioni e non sentirle. Anche quest’anno torna a Genova il Film Festival. Dal 29 giugno al 5 luglio spazio ai cortometraggi e ai documentari. Tre le sezioni in concorso: quella nazionale per corti e documentari e Obiettivo Liguria.

La rassegna Ingrandimenti quest’anno sarà dedicata a Luigi Lo Cascio, mentre per Oltre il confine è la volta del cinema turco-tedesco con un focus su Fatih Akin. Non mancheranno il consueto omaggio a Vittorio Gassman, gli workshop e altre iniziative legate alla Liguria.

La location è sempre lo Space Cinema del Porto Antico e l’ingresso è libero.