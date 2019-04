Il \"Figurati l\'amore tour\" di Mox fa tappa a Genova, al Crazy Bull di Sampierdarena

Genova – Look alla Liam Gallagher, romanticismo e ironia: sabato 13 aprile (ore 22) sul palco del Crazy Bull di Sampierdarena (via Eustachio Degola 4r) sale il cantautore romano Mox.

Marco “Mox” Santoro arriva al Crazy Bull nell’ambito del suo primo tour lungo lo stivale, durante il quale presenta “Figurati l’amore”. Il disco, uscito a fine 2018, è stato anticipato da tre canzoni: “San Lorenzo”, “Lacci” e “Ad Maiora”. Quest’ultima «stava rimanendo fuori dal disco – racconta Mox –, poi qualche giorno prima di andare in studio il mio manager mi ha chiamato. “Ma sei matto?”, diceva. Per fortuna l’ho ascoltato. Questa canzone me la dedico, è un promemoria per me stesso, un giorno prima o poi ­smetterò di ascoltarmi e inizierò a darmi retta». In “Figurati l’amore” Mox gioca ironicamente sull’amore, affrontandone tutte i lati, dall’inizio alla fine, passando tra tradimenti e momenti tragicomici. È la chitarra la grande compagna dell’esordio discografico di Marco “Mox” Santoro, anche grazie alla freschezza e all’accuratezza della produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo. Dopo la tappa genovese, il “Figurati l’amore tour” prosegue a Rieti, Rimini, Rivergaro, Ceccano, Asti e Perugia.

Biglietti a 8€.