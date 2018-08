Il Festival Organistico Internazionale arriva a Rapallo

Il primo dei cinque appuntamenti rapallesi del XX Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” vedrà esibirsi presso l’Oratorio dei Bianchi il notissimo concertista inglese Christopher Stembridge. La manifestazione aderisce da quest’anno al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, promosso dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” in modalità itinerante sia in Liguria che in Valle d’Aosta. Sabato 4 agosto sarà quindi possibile ascoltare il prezioso organo storico “Roccatagliata II” (1779) in un programma incentrato su composizioni di diverse epoche e stili che ne esalterà le caratteristiche timbriche. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo, del Comune di Rapallo e del Lions Club Rapallo. L’evento sarà preceduto alle 20.30 da un concerto di campane.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.