Il Coro Monte Cauriol in concerto per la Comunità Sant’Egidio

Il Coro Monte Cauriol rinnova l’appuntamento con il suo pubblico al tradizionale concerto al Teatro Carlo Felice, che anche quest’anno riveste una particolare importanza: si è deciso infatti di dedicare l’evento e di devolvere l’utile della serata alla Comunità di Sant’Egidio, come l’anno scorso alla onlus sGigi Ghirotti.

Sant’Egidio è una comunità cristiana nata nel 1968 a Roma per iniziativa di Andrea Riccardi. Con gli anni è divenuta una rete di comunità che, in più di 70 Paesi del mondo, con una particolare attenzione alle periferie, raccoglie uomini e donne di ogni età e condizione, uniti da un legame di fraternità evangelica e nell’impegno volontario e gratuito per i poveri e per la pace.

A Genova nasce nel 1976 e garantisce numerosi servizi nel campo dell’assistenza ai bisognosi, dell’educazione, della salute. Attualmente conta circa 1500 membri volontari e numerosi cittadini che ne affiancano e sostengono le attività. La sua sede a Genova è presso la Basilica dell’Annunziata e nel centro storico si trovano alcuni dei servizi della comunità che è presente anche in numerosi altri quartieri genovesi.

Il programma della serata è impostato sul repertorio di canti del Coro Monte Cauriol, caratterizzato da brani di varia origine e provenienza, in massima parte di autore anonimo (canti popolari, alpini e di montagna, canzoni nate dalle esperienze vissute in trincea, in caserma, nei viaggi degli emigranti o negli ambienti legati alla malavita, canti natalizi) accomunati dall’appartenenza ad una tradizione esecutiva ormai consolidata da molti decenni.

Da alcuni anni alla guida del coro è Massimo Corso, dopo gli oltre sessant’anni di direzione di padre Armando. Corso ha contribuito all’estensione di un repertorio già molto vasto con le sue nuove armonizzazioni e con la preparazione musicale dei brani e l’affinamento delle esecuzioni. Viene così riconfermata la finalità principale del coro, perseguita fin dagli esordi, che è condividere tra i coristi l’esperienza del fare musica nel modo più diretto con l’uso della sola voce, rendendo partecipe l’ascoltatore delle emozioni provate nell’eseguire e nel proporre il frutto di un lavoro su un materiale musicale tramandato da generazioni, ancora in grado di coinvolgere e sorprendere per la sua attualità.

Il coro si augura che le proprie proposte musicali siano gradite, oltre che al proprio pubblico affezionato, a chi non ha ancora avuto modo di conoscerle.

La prevendita presso il botteghino del teatro è fissata dal martedì al venerdì dalle ore 11 alle 18, il sabato dalle 11 alle 16. Il giorno del concerto, domenica 16 dicembre, il botteghino sarà aperto dalle 18 alle 21. È attiva la vendita telefonica con carta di credito tramite operatore del teatro, senza costi aggiuntivi, dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17 al numero 0105701650.

Prezzi: platea 1° settore: € 20, platea 2° settore € 18, platea 2° settore invalidi € 10, galleria e balconata € 15, galleria giovani under 26 € 10