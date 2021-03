Prende il via Venerdì 12 marzo , con tre appuntamenti pomeridiani, il ciclo di incontri Approfondimenti in Blu. Mezz’ora con l’opera, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che hanno luogo i venerdì, fino al 2 Aprile.

Il primo dei quattro approfondimenti , dal titolo “Il colore sono io. Rocco Borella e la sperimentazione di forme e colore” è dedicato al grande artista e professore genovese Rocco Borella.

La sezione della mostra a lui dedicata vuole ricordarlo nel centenario della sua nascita, sottolineando la sua intensa e costante attività artistica.

Borella fu un grande sperimentazione di materiali e, soprattutto, di modalità espressive: il suo mutevole linguaggio artistico ha fatto si che la critica non sia mai riuscita a legarlo ad un solo movimento, divenendo di fatto un “outsider” delle ricerche astratto – concrete del Novecento.

Dagli anni ‘60 il suo lavoro si focalizza soprattutto sul colore: utilizza largamente il blu, unito al verde e ad altri colori. Di questo periodo sono i “Cromemi”, forse le opere più iconiche e conosciute dell’artista, grandi tavole dipinte a strisce orizzontali più o meno spesse, il cui nome fu ideato da Gian Paolo Barosso in assonanza a “fonemi”, intesi come unità minima del linguaggio orale.

Il museo conserva più di 100 opere dell’artista, grazie a donazioni compiute dallo stesso Borella e dal suo gallerista, Edoardo Manzoni; in mostra è possibile vedere una parte delle opere del Museo di Villa Croce unite ad altre provenienti da collezioni private e della Collezione d’Arte Banca Carige.

INFO E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

I percorsi di approfondimento, della durata di 30 minuti ca, sono rivolti all’utenza libera e al pubblico adulto.

Costo approfondimento + ingresso: 5 € intero, 3 € ridotto, gratuito under 18 anni

Per prenotazioni e informazioni:

tel. 010580069 (nei segg. giorni e orari: Giovedì e Venerdì 15:00-19:00) biglietteriavillacroce@comune.genova.it