Il Carnevale 2019 al Porto Antico è Monster Carnival Weekend

Il Carnevale al Porto Antico quest’anno moltiplica il divertimento con due giorni dedicati alla festa più matta dell’anno, quella in cui ognuno può essere chi vuole. Organizzato da RST Events in collaborazione con Porto Antico di Genova S.p.A., per la prima volta arriva il Monster Carnival Weekend, l’evento che riempirà il Porto Antico di mostri, robot e maschere buffe.

Sabato 2 marzo – La scienza e il mistero

Il weekend prenderà il via con Monster Robot, un’invasione di robot dall’aspetto bizzarro e le grandi capacità, e lo farà nella struttura più tecnologica di tutte, La città dei bambini e dei ragazzi che per tutto il pomeriggio realizzerà laboratori in collaborazione con IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) dove i mostri saranno fantasiosi e insieme tecnologici.

Dalle ore 15:30 alle 17:30 i bambini presenti nella struttura potranno sbizzarrirsi insieme ai propri genitori, nonni o accompagnatori nel creare il proprio robot costume. Nell’attività Like a Robot, aperta a bambini di tutte le età, sarà possibile far la conoscenza di Cube, R1, Centauro e Cogimon, i robot umanoidi dell’Istituto Italiano di Tecnologia e provare a diventare uno di loro.

Riservato ai più grandicelli (6-13 anni), invece, l’incontro con iCube il piccolo robot di cartone capace di muoversi e illuminarsi, in programma alle ore 15:30 e alle ore 16:30. I ragazzi dovranno imparare a costruirlo, a farlo muovere, ma anche a personalizzarlo, creando per lui una vera maschera su misura. I laboratori sono tutti compresi nel biglietto di ingresso, ma per iCube la disponibilità di posti è limitata, pertanto si consiglia di prenotarsi al numero 0102495790.

La sera si tingerà di toni più dark all’Acquario di Genova, che sarà teatro di un sorprendente spettacolo itinerante tra le vasche. Alice in Monsterland Show è un viaggio nel bizzarro mondo di fantasia di Alice, tra personaggi improbabili e scenette divertenti.

Domenica 3 marzo – La follia di Carnevale è ovunque

Ma naturalmente non poteva mancare una grande festa di Carnevale all’aperto, piena di musica, maschere e animazioni gratuite per tutti. A partire dalle ore 14:30 una grande parata di performer, acrobati e mostri giganti darà il benvenuto a grandi e piccini, naturalmente in maschera. Inoltre tante postazioni per partecipare ancora di più e tra spettacoli di magia, laboratori creativi, una postazione per piccoli aspiranti dj, truccabimbi e una pioggia di coriandoli il pomeriggio trascorrerà sicuramente in allegria.

La festa continua! Il divertimento domenica inizia già dalla mattina sulla ruota panoramica con la promozione del 50% dedicata a chi si presenta in maschera, e poi continua sulla pista di pattinaggio con la festa “Maschere sul ghiaccio” a partire dalle ore 14.30. La promozione per la ruota panoramica ritorna anche martedì 5 marzo, in occasione del Martedì Grasso.