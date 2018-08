Il “Cannone” di Paganini suona a Genova

Genova. Il celebre violino di Niccolò Paganini firmato da Guarneri del Gesù e detto il Cannone tornerà a suonare a Genova a Palazzo Tursi venerdì 2 ottobre con il giovane In Mo Yang vincitore della 54esima edizione del concorso violinistico internazionale ‘Premio Paganini’ in occasione della

rassegna ‘Hommage à Paganini’. Un evento collaterale al Salone Nautico Internazionale di Genova.

L’esibizione è organizzata dall’associazione ‘Amici di Paganini’ con la direzione artistica del maestro Cristiano Gualco. La sesta edizione della rassegna si svolgerà dal 2 ottobre al 22 novembre e prevede una serie di sette concerti presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi e di tre repliche in altrettanti luoghi del ponente cittadino.

Giovani e talentuosi musicisti si alterneranno a artisti di spessore nazionale e internazionale per un omaggio alla musica di Niccolò Paganini che in questa edizione, e in continuità con i programmi degli anni precedenti, focalizza l’attenzione su alcune caratteristiche fondamentali dell’artista genovese.

Inizio alle 20.30. Presso il Bookshop di via Garibaldi è possibile, con un lieve sovraprezzo, acquistare gli abbonamenti alla rassegna (€90,00 Intero, €70,00 Ridotto Soci Amici di Paganini e Soci FAI, €30,00 Studenti; diritti di prevendita € 5,00 esclusi gli Studenti) e i biglietti dei singoli concerti (€15,00 Intero, €12,00 Ridotto Soci Amici di Paganini e Soci FAI, €5,00 studenti; diritti di prevendita €1,00). Gli abbonamenti e i biglietti si riferiscono esclusivamente ai 7 concerti in programma a Palazzo Tursi. Solo per il concerto inaugurale di In Mo Yang del 2 ottobre 2015, si applicano i seguenti prezzi di ingresso: €20,00 Intero; €17,00 ridotto soci Amici di Paganini e soci Fai; €10,00 studenti.