Il Cane apre al teatro: esordio con Istanbulbeat, lo spettacolo di Deniz Ozdogan

Genova. Il Circolo Arci CANE di Corso Perrone 22 r a Genova Cornigliano, è lieto di ospitare ISTANBULBEAT, lo spettacolo di e con Deniz Ozdogan. Una performance che apre la prima stagione teatrale per il locale di Cornigliano, affermatosi in questi anni come fulcro cultural-musicale di tutta la città.

Lo spettacolo è un viaggio in 7 capitoli. Una cantata, un omaggio, un tentativo di riconnessione che Deniz Özdoğan dedica alla sua città, croce e delizia della multiculturalità, al grande ventre che l’ha generata, alla sua Istanbul. In questa fase così violenta che sta attraversando la Turchia è un atto di riscrittura magica della propria storia, incontrando con amore i fantasmi del passato, per aprire una porta sul presente.

“C’è un segreto. Figlio di altri segreti. Figlio non visto, da tante generazioni, che preme da anni nel mio ventre, cresce silenzioso in attesa di un’identità. Ma la sua madre non sono io. C’è stato un equivoco”.

Sabato 19 ottobre alle ore 21,30, ingresso 7€ riservato ai Soci con tessera ARCI 2019/2020.