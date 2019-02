“Il caffè delle mamme” un pomeriggio di relax per le mamme

Domenica 24 febbraio dalle 15.30 il Sol Levante di Cavi di Lavagna, location con vista sul Golfo del Tigullio, organizza “Il caffè delle mamme”, ideato e coordinato dall’art director Michele Canessa, un pomeriggio di relax per le mamme fra ben dodici tipi di tisane e infusi, cioccolate calde, caffè, torte fatte in casa e cocktail.

E prima dell’evento, possibilmente prenotando, avrete la possibilità di pranzare, anche con menù ad hoc per i bimbi, per i quali sono disponibili ampi spazi per giocare. Info al 3441475761.

Alle 18.30 scatta anche l’happy hour per i drinks, e dalle 20 pinsa (non solo pizza) a giro.

ll Sol Levante è l’unica discoteca a organizzare eventi pomeridiani per genitori con bambini