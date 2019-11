Il ballerino Ferdinando Sosa al Caribe Club

Venerdì 1 novembre 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 21.30, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Ospite della serata il ballerino e coreografo Ferdinando Sosa, conosciuto in tutto il mondo caraibico, che a inizio serata terrà uno stage esclusivo per il pubblico del Caribe. Il costo di partecipazione è di 30 euro, incluso l’ingresso alla serata e la prima consumazione (25 euro per i possessori della tessera del Caribe).

La serata continua nelle 3 sale principali, con dj e ospiti ad animare la nottata latina. Ospiti della serata anche i Tropical Gem, che animeranno la serata con il loro show dal titolo “Solo una palabra”. Nella sala latina si ballerà con dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez e l’animazione di Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia e di tutti i ballerini dello staff del Caribe. Nella sala bachata si balla con dj Jonathan Lopez e l’animazione di Silvio e Gabriele, mentre nella sala kizomba musica di dj Chris e dj Simo.

Informazioni: 335207103