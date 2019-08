Igor Chierici sull’isola delle Chiatte con “Ulisse”

Genova. Riproposto innumerevoli volte al cinema e in teatro, l’Odissea raramente ha trovato una location più adatta della galleggiante e cigolante Isola delle Chiatte, idealmente trasformata per l’occasione in una grande spiaggia.

Il grande poema classico di Omero viene rivisitato da Igor Chierici e Luca Cicolella, in un nuovo allestimento con le musiche di Edmondo Romano, insieme a Bruno Ricci e Cristina Pasino.

Sea Stories Festival prosegue così nel suo percorso di rivisitazione dei grandi classici di ambientazione marina contestualizzati nella location più originale del Porto Antico di Genova, l’Isola delle Chiatte: con la complicità del rollio del mare e di tutti i suoi rumori come sottofondo, lo spettatore si sentirà realmente trasportato sulla zattera che riporta il naufrago Ulisse alla sua Itaca condividendo le sue emozioni più profonde.

“Ulisse” – in scena da venerdì 23 a martedì 27 agosto – è la nuova produzione della Fondazione Garaventa – organizzatrice della rassegna – dopo i successi de “La leggenda del pianista sull’oceano” nel 2016, “La leggenda di Moby Dick” nel 2017 e “La leggenda di Ernest Shackleton: l’eroe dei mari” nel 2018.

Info utili sullo spettacolo Ulisse:

Artista: Igor Chierici e Luca Cicolella

Data: da venerdì 23 a martedì 27 agosto 2019

Orario: apertura ore 21:00; inizio spettacolo ore 21:30

Location: Isola Delle Chiatte

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Organizzatore: Fondazione Garaventa

Biglietti: Posto Unico

Prezzo: € 15,00 – abbonamento € 50,00

Prevendite: Happyticket – Librerie Coop Porto Antico