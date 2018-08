Iaia Forte è Carmen per Mario Martone

Genova. Una volta, almeno in Italia, lo si chiamava “delitto passionale”, oggi si preferisce dire “femminicidio” per indicare la causa della morte di Carmen, la sigaraia troppo passionale e troppo libera per un uomo d’ordine e ligio alle convenzioni sociali quale Don José.

Nato sotto forma di novella da un’esperienza personale vissuta in Spagna dal giovane Prosper Merimée (1803-1870), il racconto vide la luce nella sua prima edizione a stampa nel 1845, ma divenne universalmente celebre trent’anni dopo, nel 1875, quando Georges Bizet, con l’aiuto dei librettisti Henri Meilhac e Ludovic Halévy, ne trasse l’opera lirica che ancora oggi è una delle più rappresentate sui palcoscenici di tutto il mondo.

È ispirandosi a questi precedenti che il regista Mario Martone e il pianista Mario Tronco, autore tra l’altro degli Avion Travel, hanno trovato materia per lavorare per la prima volta insieme, dando vita a quello che amano definire «uno spettacolo nuovo, di teatro e di musica, di poesia e di ritmo». Carmen appunto. Con Iaia Forte nel ruolo della protagonista: «amica, musa e donna capace di stare al centro di molti incroci, quali saranno quelli della banda mista di napoletani e di immigrati che popoleranno il palcoscenico», scrive Martone; e con Enzo Moscato, «la voce più lirica del teatro italiano del nostro tempo», impegnato a riscrivere i testi di questa favola mediterranea, «alla luce della più agguerrita e innovativa cultura europea contemporanea, oltre che della sua personalissima indole partenopea».

Partendo dalla fonte letteraria e dal libretto del capolavoro di Bizet, da quella storia di “femminicidio” malinconicamente contemporanea, è nata così l’idea di uno spettacolo che debutterà a Torino nel febbraio 2015, ma di cui si conoscono già bene le intenzioni: con Mario Martone inteso a esaltare la contemporaneità dei temi presenti in Carmen e con Mario Tronco e la sua Orchestra di Piazza Vittorio rivolti a portare in primo piano soprattutto «le zone della partitura di forte ispirazione popolare, mettendo a nudo la composizione originaria, rendendola il più semplice possibile, fino ad arrivare al centro dell’emozione». Uno spettacolo, questo coprodotto dagli Stabili di Torino e di Roma, che promette, nel nome della tradizione, un inedito dialogo tra teatro e musica: nel solco della Zarzuela, di Vittorio Viviani e della sceneggiata napoletana.

Lo spettacolo è in scena al teatro della Corte dal 21 al 26 aprile alle 20.30 (domenica alle 16). Biglietti a 17 e 25 euro.